Крушение танкера в Одессе: Опубликована полная хронология ЧП

Глава Одесской облгосадминистрации обнародовал хронологию спасательной операции.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обнародовал хронологию спасательной операции по танкеру Delfi, который потерпел крушения у берегов Одессы. Чиновник подчеркнул, оперативный штаб был создан сразу после получения сигнала SOS, пишет Думская.

По словам Куцого, капитан танкера отказался от помощи, а представитель судовладельца пытался своими силами эвакуировать танкер.

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“К сожалению, капитан судна отказался от предложенной помощи. После этого представитель судовладельца пытался собственными силами эвакуировать танкер. Но частный буксир не смог этого сделать в штормовую погоду. Канат намотало на собственный винт, что поставило под угрозу уже два судна. Затем события развивались более стремительно, судно было обесточено. Буксиры порта Южный в дальнейшем предлагали помощь, но капитан также отказывался”, — отметил Максим Куцый.

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По словам чиновника, у танкера установлено 300 метров сорбирующих бонов. Согласно исследованиям, уровень загрязнения в водах у Delfi не превышает допустимые показатели.

Крушение танкера в Одессе: Опубликована полная хронология Думская

Крушение танкера в Одессе: Опубликована полная хронология Думская

Крушение танкера в Одессе: Опубликована полная хронология Думская

Крушение танкера в Одессе: Опубликована полная хронология Думская

Напомним, стало известно состояние моряков из перевернувшегося танкера в Одессе. У двух моряков зафиксировано переохлаждение.

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