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Андрей Билецкий выступил с критикой кадровых назначений Зеленского

Комментариев: 4
Андрей Билецкий выступил с критикой кадровых назначений Зеленского

Сегодня, 30 ноября, лидер политической партии «Национальный корпус», основатель и экс-командир полка «Азов» — Андрей Билецкий на своем Youtube-канале опубликовал видеоролик, в котором раскритиковал кадровую политику команды «ЗЕ».

Основной причиной критики послужил указ от 29 ноября президента Украины Владимира Зеленского, в котором он уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Стоит отметить, что также указ предполагал увольнение с должности руководителя и вывод из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Андрей Билецкий в саркастической форме высказал свое отношение к кадровой политике Владимира Зеленского и его команды. Лидер националистов сделал акцент на том, что Главнокомандующий глава страны не имеет опыта ведения военных дел, не служил, однако, со слов Билецкого, увольняет единственного профессионала в РНБО — Сергея Кривоноса.

Также, лидер Нацкорпуса высказал свое мнение, что единственное грамотное кадровое решение Зеленского — это назначение на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса. Однако, Билецкий подчеркнул, что такое решение было обосновано скандалом вокруг хищения средств с «Укроборонпроме» и семьей Гладковских-Свинарчуков. Именно скандал и медийный резонанс, по его мнению, стали причиной грамотного назначения.

В конце видеоролика Андрей Билецкий предложил патриотам Украины добиться увольнения с должности новоиспеченного политика, актера, шоумена, продюсера и друга президента — Сергея Сивохи. Лидер националистов предложил за увольнения генерала — уволить «клоуна».

Отметим, что сам Кривонос прокомментировал увольнение в Facebook, заявив, что эта “новость застала его в дороге“, а также, по его мнению, “СНБО превратился в посмешище с клоунами“.

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Комментариев (5)
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farfalle    01.12.2019, 14:29
Оценка:  0
farfalle
Ахаха, этот мудак еще на свободе?)))
Я_Христос    01.12.2019, 13:59
Оценка:  +4
Я_Христос
Ололо оно теперь еще и блогер.))))))
Я_Христос    01.12.2019, 14:00
Оценка:  +4
Я_Христос
А лекции по расологии на канале будут?
Л_о_л_а    01.12.2019, 13:41
Оценка:  +3
Л_о_л_а
ну, кто б еще критиковал...((((
зачем вот это нормальным людям?
Националисты всем скопом не набрали 2% - вот пусть его и смотрят те, кому он интересен....
Uvas    01.12.2019, 13:38
Оценка:  +4
Uvas
Кто ты вообще такой Билецкий?
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