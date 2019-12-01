Андрей Билецкий выступил с критикой кадровых назначений Зеленского

Сегодня, 30 ноября, лидер политической партии «Национальный корпус», основатель и экс-командир полка «Азов» — Андрей Билецкий на своем Youtube-канале опубликовал видеоролик, в котором раскритиковал кадровую политику команды «ЗЕ».

Основной причиной критики послужил указ от 29 ноября президента Украины Владимира Зеленского, в котором он уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Стоит отметить, что также указ предполагал увольнение с должности руководителя и вывод из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Андрей Билецкий в саркастической форме высказал свое отношение к кадровой политике Владимира Зеленского и его команды. Лидер националистов сделал акцент на том, что Главнокомандующий глава страны не имеет опыта ведения военных дел, не служил, однако, со слов Билецкого, увольняет единственного профессионала в РНБО — Сергея Кривоноса.

Также, лидер Нацкорпуса высказал свое мнение, что единственное грамотное кадровое решение Зеленского — это назначение на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса. Однако, Билецкий подчеркнул, что такое решение было обосновано скандалом вокруг хищения средств с «Укроборонпроме» и семьей Гладковских-Свинарчуков. Именно скандал и медийный резонанс, по его мнению, стали причиной грамотного назначения.

В конце видеоролика Андрей Билецкий предложил патриотам Украины добиться увольнения с должности новоиспеченного политика, актера, шоумена, продюсера и друга президента — Сергея Сивохи. Лидер националистов предложил за увольнения генерала — уволить «клоуна».

Отметим, что сам Кривонос прокомментировал увольнение в Facebook, заявив, что эта “новость застала его в дороге“, а также, по его мнению, “СНБО превратился в посмешище с клоунами“.