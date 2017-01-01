В Николаеве избили журналиста: Возбуждено дело

Нападение произошло у дома, где живет журналист.

В Николаеве у собственного подъезда был избит журналист местного издания Новости-N Александра Влащенко. Неизвестный напал на потерпевшего в 22:30 в субботу, 30 ноября. Об этом сообщают Новости-N.

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“К Влащенко подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших - один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало“ - говорится в сообщении.

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Избитый пострадавший поднялся в квартиру, его семья вызвала скорую помощь и полицию. У Влащенко диагностированы поражение слизистых глаз, полости рта и трахеи. Также у журналиста повреждена нижняя губа.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по ч 1 ст 125 УК Украины Умышленное легкое телесное повреждение.

Ранее Геращенко пообещал, что МВД будет прилагать усилия для обеспечения безопасной работы журналистов.

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