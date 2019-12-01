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РФ: Встреча Зеленского и Путина будет неформальной

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Министр иностранных дел РФ анонсировал неформальные переговоры президентов Украины и России в Париже.
Лавров отметил, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной станет встреча
Лавров отметил, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной станет встреча

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной, полноформатной станет встреча двух президентов.

"Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", - отметил министр.

Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран. "Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", - добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.
 

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Теги: Путин, Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, сергей лавров, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    01.12.2019, 14:10
Оценка:  0
Graddfeydd
Ох уж эти неформалы кацапетовские!
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