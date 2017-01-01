Кравчук дал совет Зеленскому перед нормандскими переговорами

Кравчук считает, что Украине "помогают только на словах" и советует Зеленскому защищать интересы страны.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому на нормандских переговорах. Об этом он заявил в эфире 112 телеканала.

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“Главное здесь - мужество, воля и смелость заявить об этих интересах (об интересах Украины - ред). Украина сделала шаги, которых от нее хотели. Посмотрим, что они (лидеры “нормандской четверки“ – ред.) скажут, и в первую очередь – Путин" - заявил Леонид Кравчук.

Кравчук подчеркнул, президент Зеленский должен “защищать Украину“. Он считает, что с Украиной на самом деле “играют, как кот с мышью“ и помогают Киеву “только на словах“.

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“Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом“, – добавил он.

Напомним, Зеленский заявил, что не ждет больших побед от нормандского саммита. Но надеется на четкое понимание путей прекращения войны.

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