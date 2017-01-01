29 ноября, на Донбассе от пули в сердце погиб боец ВСУ Алексей Капустян.

В пятницу, 29 ноября, на Донбассе погиб 26-летний Алексей Капустян. Он воевал на фронте с 2014 года, сообщила Татьяна Барвинская.

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“Алексей родился 18 октября 1993 года в селе Кринички Ровненской области. На войне с 2014 года. Несколько раз он возвращался домой, но пока враг на пороге, он снова подписывал контракт и отправлялся на фронт“ - написала она.

Стало известно имя погибшего бойца ВСУ: Пуля попала в сердце Фейсбук

Алексей Капустян погиб в районе села Ужовка Новоазовского района 29 ноября от пули снайпера

Стало известно имя погибшего бойца ВСУ: Пуля попала в сердце Фейсбук

Алексей воевал во 2-м отдельном батальоне обороны Ровенской области “Горынь“, затем в 30-й бригаде, 24-й ОМБр, 130-м отдельном разведбатальоне.

Напомним, за неделю ВСУ уничтожили 10 боевиков. Еще 15 солдат оккупационных войск составили санитарные потери врага.

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