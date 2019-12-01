Volkswagen Transporter стоял на учете в Министерстве обороны, отметил волонтер Игорь Убий-Вовк.

В ночь на воскресенье в Полтаве на улице Сенной сгорел микроавтобус Volkswagen Transporter. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"Сообщение о возгорании микроавтобуса Volkswagen Transporter поступило в полицию 30 ноября около 3 часов утра", – говорится в сообщении и отмечается, что инцидент произошел на одной из местных АЗС.

На месте работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч.2 ст.194 УК Украины).

В свою очередь местный телеканал Центральный сообщает, что владелец автомобиля – волонтер Игорь Убий-Вовк.

"За собственные средства она приобретена, пригоняли из Польши, тогда Министерство обороны поставило ее на свой учет. У нас номера волонтерские. И мы с 15 года ездили в зону АТО. И то, что произошло в этот раз, – это также война. Возможно, это какое-то запугивание волонтерам или даже не знаю. Но пусть не думают, что мы испугались. Волонтеры – это не те, кто испугаются", – заявил Убий-Вовк.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве сгорел микроавтобус волонтеров

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