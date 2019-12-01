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В Полтаве сгорел микроавтобус волонтеров

Комментариев: 4
Volkswagen Transporter стоял на учете в Министерстве обороны, отметил волонтер Игорь Убий-Вовк.
Владелец автомобиля – волонтер Игорь Убий-Вовк
Владелец автомобиля – волонтер Игорь Убий-Вовк
Нацполіція України

В ночь на воскресенье в Полтаве на улице Сенной сгорел микроавтобус Volkswagen Transporter. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"Сообщение о возгорании микроавтобуса Volkswagen Transporter поступило в полицию 30 ноября около 3 часов утра", – говорится в сообщении и отмечается, что инцидент произошел на одной из местных АЗС.

На месте работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч.2 ст.194 УК Украины).

В свою очередь местный телеканал Центральный сообщает, что владелец автомобиля – волонтер Игорь Убий-Вовк.

"За собственные средства она приобретена, пригоняли из Польши, тогда Министерство обороны поставило ее на свой учет. У нас номера волонтерские. И мы с 15 года ездили в зону АТО. И то, что произошло в этот раз, – это также война. Возможно, это какое-то запугивание волонтерам или даже не знаю. Но пусть не думают, что мы испугались. Волонтеры – это не те, кто испугаются", – заявил Убий-Вовк.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве сгорел микроавтобус волонтеров

Ранее в Кременчуге Полтавской области трагически погибла волонтер, символ местного Майдана Ольга Шевченко. 72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом. Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.

В Украине за год свернула деятельность половина волонтеров

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Теги: фото, Полтава, огонь, пожар, поджог, волонтер, волонтеры, поджег, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    01.12.2019, 18:28
Оценка:  +1
Антибес
Конкуренция,однако...Ведь все,у кого есть мозг,давно знают что эти так называемые"волонтёры"-б арыжат наркотой и оружием.На фронт везут наркоту,обратной ходкой-оружие,боеприпасы,снаряжен ие...Бизнес очень доходный!
Л_о_л_а    01.12.2019, 18:03
Оценка:  0
Л_о_л_а
рухлядь...
MilaKiev17    01.12.2019, 18:07
Оценка:  -2
MilaKiev17
Рухлядь ты сама шавка ватанская!!!
Л_о_л_а    01.12.2019, 18:40
Оценка:  0
Л_о_л_а
может для таких рагулей как ты - это высший пилотаж, а для нормальных людей - это рухлядь....
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