На Донбассе за день два обстрела, ВСУ без потерь

Враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в воскресенье, 1 декабря.

Так, враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Один обстрел позиций ВСУ был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север неподалеку Новолуганского. Тут сепаратисты применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил один обстрел по укреплениям сил ООС возле Новогригорьевки – из минометов калибра 82 мм.

Напомним, за сутки 30 декабря на Донбассе зафиксировали четыре обстрела со стороны сепаратистов, а в ОБСЕ насчитали 82 взрыва. Украинские военные не пострадали.

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