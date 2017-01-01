Полсотни украинцев застряли в аэропорту Берлина

Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку задержки грозят им большими штрафами.

В Берлине из аэропорта Шенефельд не смогли вылететь 49 граждан Украины по маршрутам Берлин-Киев авиакомпании Raynair, а также Берлин-Киев и Берлин-Львов авиакомпании Wizzair из-за больших очередей на паспортном контроле. Об этом сообщает посольство Украина в Германии на своей странице в Facebook в воскресенье, 1 декабря.

"Вопрос в пользу украинских граждан удалось оперативно решить благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта", – говорится в сообщении.

Дипломаты посоветовали гражданам Украины во избежание подобных случаев в будущем прибывать в аэропорт с большим запасом времени, поскольку меры безопасности при проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

Вместе с тем Укринформ со ссылкой на пассажиров сообщает, что украинцы не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за два часа до вылета. Отмечается, что несколько рейсов вылетели без части пассажиров, которые приобрели билеты. При этом речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

"Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку это грозит им большими штрафами, лоукостеры должны четко соблюдать график. В случае нарушения этого требования авиакомпаниям могут вообще запретить полеты с этого аэропорта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Риге двадцать граждан Украины пропустили свой рейс в Киев из-за заминки в аэропорту. Они не попали на самолет компании Wizz Air вовремя, потому что работал только один пункт контроля из восьми. Люди несколько часов простояли в очереди, но не успели на самолет, который улетел полупустым.

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