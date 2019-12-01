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На Донбассе погибли два бойца ВСУ

Комментариев: 2
Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывных устройствах во время выполнения боевого задания.
ВСУ понесли потери на Донбассе
ВСУ понесли потери на Донбассе
Прес-центр штабу ООС / Facebook

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Они подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах во время выполнения боевого задания, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа сепаратистов осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода диверсантов командиром подразделения ВСУ применил дежурный резерв.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", – говорится в сообщении.

Ранее собщалось, что с начала нышених суток на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.

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Теги: взрыв, донбасс, военные, погибли, сепаратисты, ВСУ, погибшие, потери, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Іван-Сірко    01.12.2019, 21:54
Оценка:  +1
Іван-Сірко
Коломойше и его Слуге Зебила не жалко, эти солдаты не Жи.ды
Іван-Сірко    01.12.2019, 21:52
Оценка:  +1
Іван-Сірко
Вот какойй он развод войск, или это развод народа.
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