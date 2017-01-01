Под Одессой легковушка влетела в маршрутку: восемь пострадавших

Женщина-водитель Hyundai Sonata не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

В поселке Александровка Овидиопольского района произошло столкновение маршрутного такси сообщением Одесса – Черноморск и легкового автомобиля Hyundai Sonata. Пострадали восемь человек, сообщает управление Нацполиции в Одесской области вечером в воскресенье, 1 декабря.

"По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, женщина-водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате столкновения с маршрутным такси были травмированы восемь человек. Им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области попал в ДТП рейсовый автобус, который перевозил 50 пассажиров. Тогда пострадали пять человек.

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