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Снег и гололед: Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима

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Синоптик пообещала снег в западных областях Украины уже 1 декабря.
Зима в Киеве
Зима в Киеве
depositphotos.com

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первую неделю зимы. Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

По словам синоптика, настоящая зима со снегом начнется в некоторых областях страны уже 2 декабря.

Прогноз погоды на ближайшую неделю от Натальи Диденко
Прогноз погоды на ближайшую неделю от Натальи Диденко
Фейсбук

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"2-го декабря снег начнется в западных областях, ближе к вечеру понедельника снег распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую область и Киевскую. На остальной территории завтра пока будет без осадков. Но это - пока" - написала Диденко.

 

Прогноз погоды на ближайшую неделю от Натальи Диденко
Прогноз погоды на ближайшую неделю от Натальи Диденко
Фейсбук

 

Напомним, ранее синоптики пообещали приход холодов. В Киеве снегоуборочная техника полностью готова к работе, обещают в мэрии.

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Теги: Украина, погода, зима
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