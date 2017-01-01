Снег и гололед: Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима

Синоптик пообещала снег в западных областях Украины уже 1 декабря.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первую неделю зимы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, настоящая зима со снегом начнется в некоторых областях страны уже 2 декабря.

Прогноз погоды на ближайшую неделю от Натальи Диденко Фейсбук

Читай также: В КГГА отчитались о подготовке к зиме

"2-го декабря снег начнется в западных областях, ближе к вечеру понедельника снег распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую область и Киевскую. На остальной территории завтра пока будет без осадков. Но это - пока" - написала Диденко.

Прогноз погоды на ближайшую неделю от Натальи Диденко Фейсбук

Напомним, ранее синоптики пообещали приход холодов. В Киеве снегоуборочная техника полностью готова к работе, обещают в мэрии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.