Во Львове подростки обстреляли многоэтажный жилой дом
Во Львове двое подростков обстреляли окна многоэтажного жилого дома на улице Владимира Великого. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в воскресенье, 1 декабря.
"Накануне, около 15 часов, патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги", – говорится в сообщении.
Полицейские обследовали заброшенное здание и обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, они ответили, что решили пострелять по бутылкам.
У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик Терен-4. На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове подростки обстреляли многоэтажный жилой дом
Ранее в воскресенье стало известно, что в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок. Позже СМИ сообщили, что покушение было совершено на депутата Киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева.
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