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Во Львове подростки обстреляли многоэтажный жилой дом

Комментариев: 1
Инспекторы установили, что выстрелы были произведены из недостроенного здания на улице Княгини Ольги.
Пострадали окна жилого дома
Пострадали окна жилого дома
Патрульная полиция

Во Львове двое подростков обстреляли окна многоэтажного жилого дома на улице Владимира Великого. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в воскресенье, 1 декабря.

"Накануне, около 15 часов, патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги", – говорится в сообщении.

Полицейские обследовали заброшенное здание и обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, они ответили, что решили пострелять по бутылкам.

У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик Терен-4. На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове подростки обстреляли многоэтажный жилой дом

Ранее в воскресенье стало известно, что в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок. Позже СМИ сообщили, что покушение было совершено на депутата Киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева.

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Теги: Львов, подросток, фото, подростки, стрельба, полиция, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    01.12.2019, 23:00
Оценка:  -1
Антибес
А обстреляли из чего?Надеюсь из РПО?Нет?Ну и где здесь тогда пэрэмога,я вас спрашиваю?)))))
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