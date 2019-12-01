Готовы принять пару областей РФ, - Кулеба ответил спикеру Госдумы

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ответил на заявление Вячеслава Володина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ответил на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что “некоторые области могут выйти из состава Украины“. Об этом он написал в Twitter.

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“Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни“ - подчеркнул Кулеба.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 декабря 2019 г.

Как сообщалось 29 ноября, украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств.

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