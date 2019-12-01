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Готовы принять пару областей РФ, - Кулеба ответил спикеру Госдумы

Комментариев: 1
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ответил на заявление Вячеслава Володина.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фейсбук

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ответил на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что “некоторые области могут выйти из состава Украины“. Об этом он написал в Twitter.

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“Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни“ - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось 29 ноября, украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств.

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Теги: Дмитрий Кулеба, вячеслав володин
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Комментариев (1)
Graddfeydd    01.12.2019, 23:20
Оценка:  +1
Graddfeydd
Почаще нужно троллить это неосовковое шовинистическое быдло - кремляди совсем берега потеряли.
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