Итоги 1 декабря: Убийство ребенка и перепись населения

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве во время обстрела авто убили 3-летнего сына депутата Інформатор

В Киеве убили сына депутата Киевсовета; в Украине началась перепись населения. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Перепись населения стартовала в Украине

Государственная служба статистики с 1 по 26 декабря проводит пробную перепись населения. Тестовая перепись проходит в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

В Киеве киллер случайно убил трехлетнего ребенка

Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета и бизнесмен Вячеслав Соболев.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план “Сирена“. Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье115 УК Украины. Убитый мальчик в Киеве оказался крестником Ирины Билык.

В России пассажирский автобус упал с моста в реку

В Забайкальском крае России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 20 человек, еще 21 получил различные травмы.

По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Возбуждено уголовное дело.

В Киеве задержали подозреваемых в подрыве Ощадбанка

Полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве. Так, правоохранители задержали 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина. Во время обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства – автомобиль, инструменты и часть денег.

В Лондоне на берег Темзы выбросило огромного кита

На берегу реки Темза под мостом Бэттерси в Лондоне был обнаружен кит из семейства полосатиков длиной около 10 метров. Кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.

Трамп пообещал за десять лет искоренить СПИД в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение властей искоренить эпидемию СПИДа в стране через 10 лет и заявил, что программа для достижения этой цели уже реализуется.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы с первой леди выражаем свою поддержку тем, кто живет с ВИЧ/СПИДом, и скорбим о погибших. Мы подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа в Америке, сообщество за сообществом, где мы искореним СПИД через десять лет", - написал Трамп в Twitter.

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