На Донбассе погибли двое военных

Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они погибли на месте.

На Донбассе подорвались на мине двое военных facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных погибли. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил два обстрела: вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток обстрелам подверглись: Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка, Павлополь, Широкино.

Во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов они получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли.

Ранее в ОБСЕ заявляли, за сутки 30 ноября они зафиксировали 82 взрыва на Донбассе.

Также сообщалось, 29 ноября в зоне ООС погиб военный. Сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

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