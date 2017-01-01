Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе погибли двое военных

Комментариев: 0
Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они погибли на месте.
На Донбассе подорвались на мине двое военных
На Донбассе подорвались на мине двое военных
facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных погибли. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил два обстрела: вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток обстрелам подверглись: Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка, Павлополь, Широкино.

Во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов они получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли.

Ранее в ОБСЕ заявляли, за сутки 30 ноября они зафиксировали 82 взрыва на Донбассе

Также сообщалось, 29 ноября в зоне ООС погиб военный. Сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: взрыв, донбасс, погибшие, заминирование, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь