Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Выстрел в голову и букет цветов: детали убийство сына депутата

Комментариев: 1
Малыша ранили в голову на глазах у его матери. А сразу после стрельбы на месте появился букет цветов. Кто его оставил - неизвестно.
Неизвестный оставил на месте стрельбы букет цветов
Неизвестный оставил на месте стрельбы букет цветов
kiev.informator.ua

Трехлетний сын депутата Вячеслава Соболева получил пулевое ранение головы. Выстрел прозвучал вечером в понедельник, 1 декабря, когда авто остановилось на светофоре, сообщает Информатор.

Известны детали дела
Известны детали дела
Информатор

Читай также: Убийство сына Соболева: появились подробности

Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.

Читай также: Убитый мальчик в Киеве оказался крестником Билык

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они поместили малыша с огнестрельным ранением головы в карету "скорой", но он скончался по пути в больницу.

Мальчика ранили в голову
Мальчика ранили в голову
Информатор

Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет.

 
Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.
 
Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Киев, видео, ребенок, фото, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
bolbos    02.12.2019, 10:12
Оценка:  +1
bolbos
Дончане разбираются
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь