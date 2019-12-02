Выстрел в голову и букет цветов: детали убийство сына депутата

Малыша ранили в голову на глазах у его матери. А сразу после стрельбы на месте появился букет цветов. Кто его оставил - неизвестно.

Трехлетний сын депутата Вячеслава Соболева получил пулевое ранение головы. Выстрел прозвучал вечером в понедельник, 1 декабря, когда авто остановилось на светофоре, сообщает Информатор.

Известны детали дела Информатор

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Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.

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Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они поместили малыша с огнестрельным ранением головы в карету "скорой", но он скончался по пути в больницу.

Мальчика ранили в голову Информатор

Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет.



Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

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