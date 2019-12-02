Выстрел в голову и букет цветов: детали убийство сына депутата
Трехлетний сын депутата Вячеслава Соболева получил пулевое ранение головы. Выстрел прозвучал вечером в понедельник, 1 декабря, когда авто остановилось на светофоре, сообщает Информатор.
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Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.
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Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они поместили малыша с огнестрельным ранением головы в карету "скорой", но он скончался по пути в больницу.
Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет.
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