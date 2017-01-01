Мокрый снег и дожди: к чему готовиться 2 декабря

Сегодня в Украине будет прохладно. Вероятны обильные осадки.

Сегодня в Украине ожидаются обильные дожди. Между тем, многим областям обещают облачный день с прояснениями. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются обильные дожди. Вероятный мокрый снег. Между тем, воздух прогреется в пределах -1…+2 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -5.

На востоке Украины сегодня без осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре -1…+1 градус по Цельсию. Ночью воздух прогреется до -8.

Южным регионам напророчили прохладный зимний день. На протяжении дня небо будет затянуто облаками. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха поднимется от +3 до +8 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -5.

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В северной части страны сегодня прохладно, вероятны осадки в виде дождя, а также мокрого снега. На улице -1…+1 градус по Цельсию.

В Центральной Украине 2 декабря местами - осадки в виде обильного дождя, местами - облачно с прояснениями. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +1 градус по Цельсию.

В столице облачно. Воздух прогреется в пределах -1…+1 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -5.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая зима. Синоптик пообещала снег в западных областях Украины уже 1 декабря.

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