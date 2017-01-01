Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР

Появились новые детали громкого дела.

Читай также: “Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины

Следователи Государственного бюро расследований вызвали на допрос волонтера Марусю Зверобий, которую обвиняют в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на комментарии адвокатов волонтера.

По предварительной информации, пока по этому громкому делу об угрозах президенту Маруся Зверобий проходит в качестве свидетеля.

Читай также: “Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины

В результате обысков жилища женщины, которые ГБР провело в прошлый четверг, были изъяты мобильные телефоны, карты памяти, блокнот и оружие, в частности ружье, карабин и пневматический пистолет.

Напомним, в чем винят Зверобий и Федину. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату от Европейской солидарности Софии Федине и ветерану войны на Донбассе и волонтеру Марусе Звербий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram