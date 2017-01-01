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Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР

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Появились новые детали громкого дела.
Маруся Звиробий
Маруся Звиробий
facebook.com/marusyazvirobiy1

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Следователи Государственного бюро расследований вызвали на допрос волонтера Марусю Зверобий, которую обвиняют в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на комментарии адвокатов волонтера.

По предварительной информации, пока по этому громкому делу об угрозах президенту Маруся Зверобий проходит в качестве свидетеля.

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В результате обысков жилища женщины, которые ГБР провело в прошлый четверг, были изъяты мобильные телефоны, карты памяти, блокнот и оружие, в частности ружье, карабин и пневматический пистолет.

Напомним, в чем винят Зверобий и Федину. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату от Европейской солидарности Софии Федине и ветерану войны на Донбассе и волонтеру Марусе Звербий.

 

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Теги: Звиробий, допрос, угрозы, Зеленский, ГБР
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