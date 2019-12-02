Массовая драка в пиццерии Киева: Авто протаранило вход

Хулиганы после массовой драки с персоналом заведения решили еще "отомстить".

В жилом районе Позняки на Левом берегу Киева произошла массовая драка с погромом в пиццерии.

Об этом сообщается на канале Киев.оперативный на Facebook.

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Около десяти человек зашли в заведение MisterCat и начали конфликтовать с посетителями. Затем хулиганы переключились на персонал пиццерии, вспыхнула массовая драка.

После этого молодые люди сели в авто и на нем въехали во входные двери заведения, выбив их.

Фото происшествия выложили пользователи соцсети facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 28 ноября, водители маршруток в Одессе устроили дикую драку.

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