Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Массовая драка в пиццерии Киева: Авто протаранило вход

Комментариев: 5
Хулиганы после массовой драки с персоналом заведения решили еще "отомстить".
Хулиганы устроили массовую драку в пиццерии
Хулиганы устроили массовую драку в пиццерии
facebook.com/KyivOperativ

В жилом районе Позняки на Левом берегу Киева произошла массовая драка с погромом в пиццерии.

Об этом сообщается на канале Киев.оперативный на Facebook.

Читай также: Брат зарезал брата из-за пульта от телевизора в Одесской области

Около десяти человек зашли в заведение MisterCat и начали конфликтовать с посетителями. Затем хулиганы переключились на персонал пиццерии, вспыхнула массовая драка.

После этого молодые люди сели в авто и на нем въехали во входные двери заведения, выбив их.

Фото происшествия выложили пользователи соцсети
Фото происшествия выложили пользователи соцсети
facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 28 ноября, водители маршруток в Одессе устроили дикую драку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: хулиганы, пиццерия, массовая драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Шандор    02.12.2019, 10:55
Оценка:  -1
Шандор
Неправда, это было в Екатеринбурге, щыри цээвропэйци на такое не способны.
Rikstal    02.12.2019, 11:28
Оценка:  0
Rikstal
и у скрепных "братьев" такое случается ?
Sergey Sergeevic    02.12.2019, 10:54
Оценка:  -3
Sergey Sergeevic
майданные уроды...
БЕЗУМЕЦ    02.12.2019, 11:15
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ
Уроды их родители; да и твои тоже, что такого дебила воспитали
Орест_Пiхва    02.12.2019, 10:30
Оценка:  -4
Орест_Пiхва
хорошо, что не шахид-мобиль был
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь