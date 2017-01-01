На этой неделе мандат могут отобрать у двух “слуг народа”

Исключить из политсилы могут Алексея Кучерука и Александра Кубаркова.

На этой неделе двух “слуг народа” могут исключить из одноименной партии. Соответствующие проекты постановления уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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Об этом сообщает Страна.

По предварительной информации, в парламенте зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов нового губернатора Харьковской области Алексея Кучера и нового главы Укравтодора Александра Кубракова в связи с получением должностей.

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Отмечается, что в среду, 4 декабря, проекты рассмотрит регламентный комитет, а в четверг в Раде должны принять решение.

Напомним, мошенники за 1,5 млн евро "продавали" мандат нардепа. Одного из злоумышленников в прошлом месяце задержали при получении 150 тысяч долларов. Тогда он "торговал" связями в Офисе президента.

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