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На этой неделе мандат могут отобрать у двух “слуг народа”

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Исключить из политсилы могут Алексея Кучерука и Александра Кубаркова.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Пресс-служба Слуги народа

На этой неделе двух “слуг народа” могут исключить из одноименной партии. Соответствующие проекты постановления уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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Об этом сообщает Страна.

По предварительной информации, в парламенте зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов нового губернатора Харьковской области Алексея Кучера и нового главы Укравтодора Александра Кубракова в связи с получением должностей.

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Отмечается, что в среду, 4 декабря, проекты рассмотрит регламентный комитет, а в четверг в Раде должны принять решение. 

Напомним, мошенники за 1,5 млн евро "продавали" мандат нардепа. Одного из злоумышленников в прошлом месяце задержали при получении 150 тысяч долларов. Тогда он "торговал" связями в Офисе президента.

 

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Теги: мандат, Рада, Слуга народа
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