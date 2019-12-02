Под Киевом задержали банду угонщиков элитных авто

Некоторые из похищенных автомобилей пытались вывезти в Крым.

У злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства

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В Киевской области правоохранители задержали членов преступной банды, которая занималась похищением автомобилей премиум класса.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

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“Автопарк“ злоумышленников вмещал автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие. Свою противоправную деятельность банда осуществляла в разных регионах Украины“, - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 15 обысков в Киевской области и столице, в Полтаве, Львове и других населенных пунктах Украины, по адресам проживания задержанных и местами отстоя похищенного автотранспорта.

В качестве вещественных доказательств изъята спецтехника для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения автомобилей и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, и девять свидетельств о регистрации транспортных средств.

Также у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

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Задержанные лица, вместе с изъятыми вещественными доказательствами, были доставлены в полицию для дальнейшего проведения следственных действий и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленникам будет объявлено о подозрении, после этого будет избрана мера пресечения.

В ходе проведения мероприятий изъяты и доставлены на площадку временного содержания транспортных средств 6 авто. Некоторые из похищенных автомобилей задержали перед пропускным пунктом со временно оккупированной территорией Крыма.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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