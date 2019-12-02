Жители "ЛНР" задолжали за коммуналку $40 млн

Оккупационные власти собираются еще поднять тарифы.

Люди накопили долги за отопление и горячую воду focus.ua

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Жители “ЛНР“ накопили долг за коммунальные услуги в размере $40 миллионов, однако оккупационные власти предлагают еще увеличить тарифы.

Об этом говорится в материале “НВ“ со ссылкой на копии внутренних документов боевиков, полученные от украинских спецслужб.

Самая большая доля задолженности приходится на центральное отопление и горячую воду.

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“При этом в “ЛНР“, в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей“, - уточнили в СМИ.

Поднять тарифы для жителей оккупированной части Луганской области предложила так называемая республиканская служба по тарифам. По их мнению, они должны увеличиться от 7% до 10%.

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