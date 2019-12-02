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Жители "ЛНР" задолжали за коммуналку $40 млн

Комментариев: 2
Оккупационные власти собираются еще поднять тарифы.
Люди накопили долги за отопление и горячую воду
Люди накопили долги за отопление и горячую воду
focus.ua

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Жители “ЛНР“ накопили долг за коммунальные услуги в размере $40 миллионов, однако оккупационные власти предлагают еще увеличить тарифы.

Об этом говорится в материале “НВ“ со ссылкой на копии внутренних документов боевиков, полученные от украинских спецслужб.

Самая большая доля задолженности приходится на центральное отопление и горячую воду.

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“При этом в “ЛНР“, в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей“, - уточнили в СМИ.

Поднять тарифы для жителей оккупированной части Луганской области предложила так называемая республиканская служба по тарифам. По их мнению, они должны увеличиться от 7% до 10%.

Как сообщалось 27 ноября, слова Сивохо о пенсиях для Донбасса взбудоражили Сеть.

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Теги: тарифы, отопленеи, вода, долг, коммуналка, "ЛНР", Донбасс
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Комментариев (2)
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Krotol2    02.12.2019, 11:30
Оценка:  0
Krotol2
А основная часть Украины уже 52 лярда должна
Graddfeydd    02.12.2019, 11:24
Оценка:  0
Graddfeydd
Ой, а как же коммунизьм "с человеческим лицом"? Киевской хунты там нет уже давным давно, а Донбасс, как известно, "кормил всю Украину": там всё расцвести уже должно было буйным цветом - Монте-Карло должно быть, не меньше.
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