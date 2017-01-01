Под Днепром горел мужской монастырь

Огнем была уничтожена мебель и техника, поврежден электрогенератор.

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На улице Монастырская в Покровском районе города Кривой Рог Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар, возникший на территории мужского монастыря.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

В понедельник 2-го декабря, в 5:41, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по указанному адресу.

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Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС выявили, что возгорание возникло на лестничной клетке между 1 и 2 этажом двухэтажного административного здания. Огнем была уничтожена мебель и техника, поврежден электрогенератор.

Общая площадь пожара составила порядка 15 кв. метров. Пожар был локализован уже в 6:09 и окончательно ликвидирован в 6:48. В следствии инцидента нет погибших и пострадавших людей нет.

Как сообщалось 27 ноября, в Киеве на Троещине десятки спасателей тушили пожар на рынке.

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