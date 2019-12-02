“Это вопрос подхода”: посол Венгрии пожалел Закарпатье

Ийдярто высказался об украинском языке.

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Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил, что для украинцев Закарпатья обучение должно осуществляться на венгерском языке. Так, по его словам, материал будет лучше усваиваться. Он также назвал украинский язык сложным.

Об этом он заявил в интервью Главкому.

Дипломат отметил, что изучать украинский язык очень сложно, потому что есть путаница с русским.

В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать, - сказал Ийдярто.

Он также добавил, что смешанная система, которую планирует внедрить украинское правительство, приведет к тому, что дети не сумеют говорить ни на украинском, ни на венгерском.

Самый главный аргумент украинской стороны – это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском. Наш подход – ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал, - сказал дипломат.

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Напомним, в Венгрии заявили, что не препятствуют интеграции Украины в НАТО. Блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим Альянсом, считает венгерский посол.

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