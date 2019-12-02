Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Это были не ВСУ: Стало известно, кем были двое погибших вчера воинов

Комментариев: 1
Вчера на Донбассе погибли двое украинских солдат. Но, как оказалось, они не были простыми солдатами.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

Читай также: “Позор“ – Экс-“киборг“ об участии “Альфы“ в обысках у волонтерки Зверобой

Погибшие вчера при выполнении боевого задания на Донбассе двое военнослужащих были офицерами спецназа “Альфа“ СБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран войны на Донбассе, полковник спецподразделения “Альфа“ СБУ, “киборг“ Роман Костенко.

Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения “Альфа“ Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов. А также это напоминание о том, что бойцы “Альфы“ - это не “маски-шоу“ на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной, - написал он.

Костенко отметил, что хорошо знал обоих спецназовцев:

Мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины, - написал ветеран.

Напомним, вчера на Донбассе погибли двое украинских воинов. Как сообщалось, они подорвались на взрывном устройстве в ходе преследования диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: спецназ, Альфа, ВСУ, смерть, Донбасс, ДРГ, ОРДЛО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Rangol    02.12.2019, 11:35
Оценка:  -1
Rangol
Готовили терракоты в ДНР и были ликвидированы как террористы и провокаторы войны. У родных теперь началось горькое похмлье
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь