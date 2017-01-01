Расстрел сына депутата в Киеве: Range Rover на фирме, финансирующей "ДНР"

Соболев арендует машину у “ДонУкрПроектНИИ”.

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Автомобиль Range Rover депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева, на который 1 декабря было совершено вооруженное нападение, принадлежит фирме, фигурирующей в уголовном производстве № 757/12 852/17-к по финансированию терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает “Следствие.Инфо“ со ссылкой на реестр судебных решений.

Компания, на которую зарегистрировано авто, называется “ДонУкрПроектНИИ”. Именно у этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска.

Раньше фирма была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем был Вячеслав Соболев. Кроме того, компания фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

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При этом и другие фирмы, к которым Соболев тоже имел непосредственное отношение, также были задействованы для легализации средств, которые были получены от ведения незаконного бизнеса на оккупированных территориях так назывемой "ДНР". По данным следствия, с февраля 2006 года до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен.

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план “Сирена“. Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

Позже стали известны детали трагедии - выстрел попал прямо в голову ребенку, на месте загадочно появился букет цветов.

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