Эксперт игорного бизнеса Филипп Флемминк объяснил депутатам, что не так с легализацией азартных игр в Украине

По приглашению Украинского института будущего ведущий специалист по вопросам правового регулирования игорного бизнеса Евросоюза Филипп Флемминк выступил на заседании рабочей группы комитетов Верховной Рады. Выступая перед народными депутатами Украины, он сообщил, что при разработке проекта закона о легализации азартных игр спешка ни к чему хорошему не приведет.

Напомним, что по поручению президента Владимира Зеленского правительство за два месяца разработало соответствующий законопроект и уже внесло в парламент. Еще до принятия документа в Госбюджет на 2020 год Кабмин добавил доходы от игрового бизнеса в размере около 5 млрд грн.

Обращаясь к депутатам, Флемминк заявил, что еще до запуска легальной деятельности в игорном бизнесе необходимо, чтобы начал работать надежный регуляторный орган, который будет регламентировать этот бизнес и всячески его контролировать. По его мнению, этот регуляторный орган может быть создан на базе одного из министерств или вообще быть отдельной структурой и иметь в штате до пятисот человек.

«Очень важный момент: этот регуляторный орган нельзя создать после того, как будет принято законодательство по игорному бизнесу», - считает Флемминк.

Эксперт подчеркивает, что должна быть разработана система борьбы с нелегальными операторами.

«За две недели - это невозможно сделать. Только обучение сотрудников контролирующего госоргана должно занимать, как минимум, три месяца. И то это очень приблизительные сроки. Предположим, есть некий полицейский, из которого нужно сделать эксперта по игровому бизнесу. Чтобы его обучить, должны приехать эксперты, разработать программу обучения, объяснить все нюансы и помочь адаптироваться. Это трудоемкий процесс, требующий времени. Поэтому до следующего года эффективную систему построить невозможно», - считает эксперт.

Он также добавил, что игорный бизнес и лотереи должны регулироваться отдельными законами. В случае Украины правительство объединило эти виды игр в один законопроект №2285.

Флемминк также добавил, что операторов лотерей должно быть несколько, тогда как Украина планирует установить на лотереи монополию одной компании.

«Онлайн-ставки - одна из самых сложных штук для регулирования. И вопросы наполнения бюджета никогда не должны превалировать при регулировании азартной индустрии. В первую очередь, политика азартных игр помогает предотвратить и обезопасить потребителя, а также помочь предотвратить возможность отмывания денег. Даже если сама политика была направлена на наполнение бюджета, в конечном результате она не должна сводиться лишь к получению каких-то дивидендов», - сказал Флемминк.

Как сообщалось, эксперты Украинского института будущего раскритиковали правительственный проект закона об игорном бизнесе, заявив, что он приведет к еще большей тенизации рынка, развитию игровой зависимости у людей и что он носит протекционистский характер в интересах российских букмекеров и собственников отелей и казино.