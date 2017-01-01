Дают понять стремления "русского мира" – Аваков о словах спикера Госдумы

Глава МВД рассказал, в чем польза антиукраинских высказываний российских политиков.

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Высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины “могут выйти“ несколько областей из-за “национализма и притеснения“, помогают украинцам лучше понимать истинные устремления “русского мира“. Такое мнение высказал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.

От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления “русского мира“… А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен, - написал он.

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Министр также отметил, что подобные высказывания российских политиков будет особенно полезно почитать сторонникам нормализации отношений с РФ:

Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ» - перечитывайте володиных, - написал Аваков

Напомним, 30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о “выходе ряда областей из состава Украины“. Поводом для подобных высказываний стал срыв украинской делегацией сорвала выступления на форуме ООН депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

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