Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дают понять стремления "русского мира" – Аваков о словах спикера Госдумы

Комментариев: 0
Глава МВД рассказал, в чем польза антиукраинских высказываний российских политиков.
"Російськомовний український націоналіст Арсен"
"Російськомовний український націоналіст Арсен"
mvs.gov.ua

Читай также: Надеюсь разведение закончится на границе Украины и России – Аваков

Высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины “могут выйти“ несколько областей из-за “национализма и притеснения“, помогают украинцам лучше понимать истинные устремления “русского мира“. Такое мнение высказал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.

От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления “русского мира“… А если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен, - написал он.

Читай также: Аваков введет капелланов в Нацполицию

Министр также отметил, что подобные высказывания российских политиков будет особенно полезно почитать сторонникам нормализации отношений с РФ:

Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ» - перечитывайте володиных, - написал Аваков

Напомним, 30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о “выходе ряда областей из состава Украины“. Поводом для подобных высказываний стал срыв украинской делегацией сорвала выступления на форуме ООН депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Аваков, Госдума, Россия, Русский мир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь