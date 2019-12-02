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Мендель ответила, кто автор поста Зеленского о “сладеньком” для Тимошенко

Комментариев: 2
Пресс-секретарь Зеленского приоткрыла тайну.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
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Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского откровенно призналась, кто является автором скандального поста, который рассорил лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и гаранта.

Об этом она заявила в интервью Youtube-каналу Vласть vs Vлащенко.

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Мендель ответила, что пост о “сладеньком” для Тимошенко лично писал президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, это пост о завышенных требованиях лидера Батькивщины.

Во многих случаях посты в Facebook пишет сам президент, но иногда мы предлагаем свои идеи… Пост о "сладеньком" написал он. Там же чувствуется стиль, - сказала Мендель.

Напомним, Зеленский заявил, что Тимошенко приносила списки людей для назначения на "сладкие" места. Президент подтвердил информацию Юлии Тимошенко, которую она озвучила на программе Свобода Слова.

 

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Теги: Мендель, Тимошенко, Зеленский, пост, "Сладенькое"
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Комментариев (2)
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LERMI_    02.12.2019, 12:49
Оценка:  +2
LERMI_
стиль зелупи, угугугу
V1KOR1A5    02.12.2019, 12:46
Оценка:  +2
V1KOR1A5
А чьи теперь сладкие места?
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