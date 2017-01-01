ГПУ провела обыски в аэропорту Одессы
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Генеральная прокуратура Украины и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и офисных помещений предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта, которые могли привести к незаконной прибыли на сумму более 11 млн грн.
Следователи изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.
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Оперативники СБУ установили, что руководящие сотрудники аэропорта в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности.
Как сообщалось 6 ноября, СБУ остановила контрабанду в РФ комплектующих для военных самолетов.
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