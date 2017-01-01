ГПУ провела обыски в аэропорту Одессы

У правоохранителей есть подозрения, что объемы и стоимость ремонта аэропорта были завышены на более чем 10 млн гривен.

Доллжностные лица аэропорта были в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком odesa.aero

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Генеральная прокуратура Украины и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и офисных помещений предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта, которые могли привести к незаконной прибыли на сумму более 11 млн грн.

Следователи изъяли оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.

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Оперативники СБУ установили, что руководящие сотрудники аэропорта в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности.

Как сообщалось 6 ноября, СБУ остановила контрабанду в РФ комплектующих для военных самолетов.

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