Зеленский рассказал, как США вредят Украине

Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене.

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США вредят Украине, когда посылают миру сигнал о ней как о коррумпированном государстве. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel.

Я хочу от США, и я тоже это чувствую, чтобы они помогали, и чтобы они поняли, что мы – субъект, чтобы они не договаривались с другими за нашими спинами. Соединенные Штаты посылают что-то вроде сигнала миру, в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в Европу. И когда они говорят, что Украина – коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал, - отметил Зеленский.

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По его словам, сегодня Украина – уже другая страна с другими людьми. И хотя органы власти долго были коррумпированными, сейчас они очищаются, считает президент.

Также Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом его видение Украины как коррумпированного государства.

Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина нашей страны. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и, прежде всего, что мы за люди. Мне показалось, он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, есть молодые, новые люди, – сказал Зеленский.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

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