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Зеленский рассказал, как США вредят Украине

Комментариев: 4
Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене.
Зеленский рассказал, как США вредят Украине
Зеленский рассказал, как США вредят Украине
president.gov.ua

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США вредят Украине, когда посылают миру сигнал о ней как о коррумпированном государстве. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel.

Я хочу от США, и я тоже это чувствую, чтобы они помогали, и чтобы они поняли, что мы – субъект, чтобы они не договаривались с другими за нашими спинами. Соединенные Штаты посылают что-то вроде сигнала миру, в Международный валютный фонд и Всемирный банк, в Европу. И когда они говорят, что Украина – коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал, - отметил Зеленский.

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По его словам, сегодня Украина – уже другая страна с другими людьми. И хотя органы власти долго были коррумпированными, сейчас они очищаются, считает президент.

Также Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом его видение Украины как коррумпированного государства.

Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина нашей страны. И что он должен просто приехать сюда и посмотреть, как мы живем, и, прежде всего, что мы за люди. Мне показалось, он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, есть молодые, новые люди, – сказал Зеленский.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

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Теги: Зеленский, Трамп, президент, США, коррупция
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 13:02
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
У украинцев сложилась уникальная ситуация: в очередном сезоне сериала “Слуга народа” они будут принимать активное участие всей страной.
Антибес    02.12.2019, 12:59
Оценка:  -1
Антибес
Зе,те,кто пишет тебе подобные тексты-твои враги и враги Украины.Коррупция есть.И она тотатальная.
Света    02.12.2019, 12:47
Оценка:  +6
Света
Оказывается не коррупция вредит, а то что о ней говорят.
valneo    02.12.2019, 12:47
Оценка:  +2
valneo
Слов из песни не выбросиш.
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