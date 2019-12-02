Зеленский заявил, что никому не доверяет

Президент рассказал, что не доверяет не только Путину, но вообще никому в политике.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять. Об этом он заявил в интервью ряду международных изданий, в частности польской газете Gazetа Wyborczа.

Так, на вопрос журналиста о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину, Зеленский прямо ответил, что в политике не доверяет никому.

В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь (в политике) не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы, — пояснил украинский президент.

Напомним, Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Крыму. Президент намерен создать новый переговорный формат, который сосредоточится на вопросе Крыма.

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