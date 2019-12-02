Кот задушил 9-месячного ребенка в Винницкой области
Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.
В Винницкой области в Липовецком районе задохнулся 9-месячный ребенок, сообщается в понедельник, 2 декабря, на местном сайте vinbazar.
В тележку, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег младенцу на лицо.
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22-летняя мать оставила во дворе тележку со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.
Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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