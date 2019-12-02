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Кот задушил 9-месячного ребенка в Винницкой области

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Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.
Иллюстративное фото / Кот удушил ребенка
Иллюстративное фото / Кот удушил ребенка
depositphotos.com
В Винницкой области в Липовецком районе задохнулся 9-месячный ребенок, сообщается в понедельник, 2 декабря, на местном сайте vinbazar.
 
В тележку, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег младенцу на лицо.

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22-летняя мать оставила во дворе тележку со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.

Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.
 
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Ранее в Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки. Хозяин собаки по кличке Пуля выпивал с новым знакомым дома и между ними произошел конфликт.

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Теги: ребенок, Винницкая область, несчастный случай, патрульная полиция
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Комментариев (1)
elvis-kong    02.12.2019, 13:18
Оценка:  0
elvis-kong
мать года
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