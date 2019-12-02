Кот задушил 9-месячного ребенка в Винницкой области

В тележку, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег младенцу на лицо.

22-летняя мать оставила во дворе тележку со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.

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Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Ранее в Кривом Роге собаку выбросили из окна многоэтажки. Хозяин собаки по кличке Пуля выпивал с новым знакомым дома и между ними произошел конфликт.

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