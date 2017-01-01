Стали известны имена убитых воинов 1 декабря на Донбассе

Погибшие служили в спецподразделении Альфа (СБУ).

В воскресенье, 1 декабря, на Донбассе погибли двое служащих спецподразделения Альфа (СБУ) Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Голоса Роман Костенко.

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“Сегодня очередное трагическое сообщение из Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых собратьев“ - написал нардеп.

Нардеп прокомментировал гибель двух украинских офицеров Фейсбук

А также это напоминание о том, что бойцы Альфы - это не “маски-шоу“ на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба - подчеркнул Костенко

Напомним, за неделю ВСУ уничтожили 10 боевиков. Еще 15 солдат оккупационных войск составили санитарные потери врага.

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