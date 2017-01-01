Зеленский рассказал, при каких условиях пройдут выборы на Донбассе

Вывод боевиков и строгое соблюдение украинских законов – обязательные условия.

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Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут проходить только в соответствии с украинским законодательством и только после ухода с Донбасса российских боевиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Gazera Wyborcza.

Выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством. А украинское законодательство исключает присутствие вооруженных людей. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там, - отметил он.

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На уточняющий вопрос о том, будут ли проведены такие выборы без предварительного отвода боевиков, Президент ответил:

Никогда.

Напомним, Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Крыму. Президент намерен создать новый переговорный формат, который сосредоточится на вопросе Крыма.

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