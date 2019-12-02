Зверобой о вызове на допрос: Какого черта ГБР ко мне имеет дело?

Волонтер прокомментировала вызов на допрос.

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Волонтер Маруся Зверобой сегодня обратилась в канцелярию Государственного бюро расследований с вопросом, что именно ей инкриминируют и в каком статусе она находится.

Об этом сообщает ТСН.

Сегодня мы с моими адвокатами приехали поинтересоваться, что собственно мне инкриминируют, и кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы, и будем ждать на них ответ, и будем ждать вызов законно составленный, где указаны все пункты, которые отсутствуют, - сказала Зверобой.

По словам Зверобой, в вызове на допрос не указан ее статус в этом деле. Кроме того, даже не указано уголовное производство, по которому назначен допрос.

На какую следственное действие меня сюда вызывают, тоже не понятно. Не указано или это допрос, или это вручение подозрения... Это грубое нарушение закона, - сказала она.

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Кроме того, волонтер до сих пор не понимает, почему ГБР взялось за расследование дела, в котором она фигурирует. По ее словам, это ведомство должно заниматься расследованием дел, по обвинению госслужащих, а она таковым не является.

Ни на какой допрос я не пойду, потому что мне не отметили в вызове, что у меня должен быть какой-то допрос. Пусть они мне напишут, что вы подозреваемая, вызываетесь на допрос, или вы свидетель, вызываетесь на вручение подозрения. Тогда я как гражданка приду. Но есть вопросы какого черта ГБР ко мне имеет дело, если я не госслужащий, - добавила она.

Напомним, Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР. Появились новые детали громкого дела.

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