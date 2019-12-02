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"Те, кто за Россию, могут уехать": Зеленский о жителях Донбасса

Комментариев: 22
Президент прокомментировал ситуацию касательно жителей Донбасса с пророссийскими взглядами.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что жители временно оккупированных территорий с пророссийскими взглядами могут уехать. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza, пишет Страна. 

Зеленский подчеркнул, что не верит результатам опроса, согласно которому большинство жителей временно оккупированных территорий хотят жить в РФ. 

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“Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть те, которые “потерялись“. И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить“ , - отметил президент Зеленский.

Если у кого есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Я не имею морального права говорить “тьфу“. Надо вернуть этих людей обратно, чтобы бороться за них. Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами“, - подчеркнул президент

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как США вредят Украине. “Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене“ - считает президент.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Украина, пророссийские взгляды
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Комментариев (22)
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Sergey Sergeevic    02.12.2019, 14:11
Оценка:  -1
Sergey Sergeevic
А тем кто хочет в европу нужно ехать в европу? так в перед... пусть на Украине останутся реальные патриоты, а не майдавонь и еже с ними!
Брюква_и_Клюква    02.12.2019, 14:16
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Интересно было бы узнать, что такое "реальный патриот" по версии товарища Сергеевича
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:18
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
А думаю, коллега что "реальный патриот" - это антипод патриота нереального. Логично же!
BROKER666    02.12.2019, 14:18
Оценка:  +2
BROKER666
это тот кто после литра стекломоя хрюкает: расия для руских, масква для масквичей
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:17
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Кстати! На Украине надо ввести систему распределения, как при СССР после окончания ВУЗов.
Распределять народ по странам ЕС, в Россию, в армию, что-то оставлять для внутренних нужд, а остальных - в резерв, в эконом-лагеря. Ввести систему квот и рейтингов для формирования списков.
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:07
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Весь вопрос в том, что они не хотят уезжать со своей земли. Мало того - они ещё и Украину терпеть не могут!
Так что с таким настроением господин Зеленский слона не продаст!
Брюква_и_Клюква    02.12.2019, 14:15
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Но Вы же уехали, мой друг Боба!
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:21
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Ага! ))) И это так замечательно! Ни реальных патриотов, ни нереальных... Пидoрасов конечно дохрена. Ну, в хорошем смысле которых!
Брюква_и_Клюква    02.12.2019, 14:24
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Теперь Вы меня озадачили, Боба! Расскажите мне, пожалуйста, разницу между хорошими пидaрaсами и плохими!
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:41
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Это же классический анекдот, мой дорогой Смузи! Вот:
- Абгам! А ты знаешь, что Яков то пидогаз!
- Да ты шо?! Должен двести гублей и таки не отдаёт???
- Нет-нет, я в хогошем смысле!..
Lyonya-Space    02.12.2019, 14:49
Оценка:  0
Lyonya-Space
Бывают ещё боевые п-сы (тоже анекдот). Таковых тоже полно?
Путин_xyйло    02.12.2019, 14:04
Оценка:  0
Путин_xyйло
Как В.В.Xyйло скажет, так и будет. Не вечно же ваш Даунбас гОм_конвоями кормить, нахлебники!
BROKER666    02.12.2019, 13:55
Оценка:  +1
BROKER666
первая разумная мысль после инаугурации
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:09
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Мысль вообще-то идиотская, как и государство, чьим президентом является её автор.
Как говорится, "Каков поп, таков и приход!".
fkrfyfan    02.12.2019, 13:52
Оценка:  -6
fkrfyfan
Не тебе решать кому и где жить
Орест_Пiхва    02.12.2019, 13:39
Оценка:  -5
Орест_Пiхва
Сученок не тебе решать
толян04    02.12.2019, 13:31
Оценка:  -4
толян04
вот вот скро Фся уркаина кусками разъедется кто в россию кто в польшу кто в прочии венгрорумынии))
Noblesse_obliger    02.12.2019, 13:34
Оценка:  +5
Noblesse_obliger
Ферераст иди нах!!!
толян04    02.12.2019, 13:38
Оценка:  -3
толян04
нах твоя жо па хорша бере моисееву
LERMI_    02.12.2019, 14:34
Оценка:  +1
LERMI_
тобі не про це думати потрібно, а як рятувати вас, лишньохромосомих, від тиранії ху.йла!
VSHIVANKA    02.12.2019, 13:29
Оценка:  -5
VSHIVANKA
СКОРЕЕ ДОНБАСС ВСЛЕД ЗА КРЫМОМ УЕДЕТ В РОССИЮ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ.....
Noblesse_obliger    02.12.2019, 13:33
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
В твоих влажных мечтах,ЧМО!!!
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