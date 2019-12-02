"Те, кто за Россию, могут уехать": Зеленский о жителях Донбасса

Президент прокомментировал ситуацию касательно жителей Донбасса с пророссийскими взглядами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что жители временно оккупированных территорий с пророссийскими взглядами могут уехать. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza, пишет Страна.

Зеленский подчеркнул, что не верит результатам опроса, согласно которому большинство жителей временно оккупированных территорий хотят жить в РФ.

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“Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть те, которые “потерялись“. И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить“ , - отметил президент Зеленский.

Если у кого есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Я не имею морального права говорить “тьфу“. Надо вернуть этих людей обратно, чтобы бороться за них. Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами“, - подчеркнул президент

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как США вредят Украине. “Высказывания Трампа о коррупции в Украине вредят ей на международной арене“ - считает президент.

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