"Это только мечты": В Раде отреагировали на "выход областей" из Украины

Российское руководство может разве что мечтать о распаде Украины.

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал “мечтами“ заявление спикера российской Госдумы Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей. Свое мнение на этот счет глава украинского парламента сделал во время Согласительного совета, пишет УНН.

В Украине нет ни малых, ни средних, ни великих народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, он может говорить на разных языках, но это единый народ, государство. И я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории – это только мечты. Мы, как Верховная Рада Украины, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество, - сказал Разумков.

Напомним, 30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о “выходе ряда областей из состава Украины“. Поводом для подобных высказываний стал срыв украинской делегацией сорвала выступления на форуме ООН депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

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