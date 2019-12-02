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"Это только мечты": В Раде отреагировали на "выход областей" из Украины

Комментариев: 3
Российское руководство может разве что мечтать о распаде Украины.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
facebook Дмитрия Разумкова

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал “мечтами“ заявление спикера российской Госдумы Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей. Свое мнение на этот счет глава украинского парламента сделал во время Согласительного совета, пишет УНН.

В Украине нет ни малых, ни средних, ни великих народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, он может говорить на разных языках, но это единый народ, государство. И я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории – это только мечты. Мы, как Верховная Рада Украины, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество, - сказал Разумков.

Напомним, 30 ноября на сайте российского парламента было обнародовано заявление Володина о “выходе ряда областей из состава Украины“. Поводом для подобных высказываний стал срыв украинской делегацией сорвала выступления на форуме ООН депутата Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

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Теги: Разумков, Верховная Рада, Россия, Госдума
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Комментариев (3)
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zheka-yakob    02.12.2019, 14:10
Оценка:  -2
zheka-yakob
Проект укрАина исчерпал себя.
Lyonya-Space    02.12.2019, 14:17
Оценка:  -1
Lyonya-Space
.... сказал Жужик и его снова насильственно отвели в манипуляционнный кабинет!
zheka-yakob    02.12.2019, 14:43
Оценка:  0
zheka-yakob
ПНХ
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