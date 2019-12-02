В Раде планируют установить старые елки

Новые искусственные елки для парламента покупать не будут.

В этот раз для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины планируется установить девять искусственных елок.

Читай также: Сколько в этом году будут стоить новогодние елки

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий информационного управления парламента.

Сообщается, что в этом году установят елки, которые были приобретены до 2018 года. Новых новогодних красавиц покупать не будут.

В административном здании Верховной Рады Украины планируется установить девять искусственных елок, приобретенных до 2018 года, - сказано в сообщении.

Читай также: Наталия Могилевская призналась, что не разбирает елку уже 8 лет

Также отмечается, что украшений для елок в этом году не закупали. Декорирование будут осуществлят технические работники парламента. Было решено не обращаться за помощью к профессиональным декораторам.

Напомним, перед Софией начался монтаж столичной елки. Елку торжественно зажгут 19 декабря.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram