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В Раде планируют установить старые елки

Комментариев: 1
Новые искусственные елки для парламента покупать не будут.
Архивное фото
Архивное фото
УНН

В этот раз для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины планируется установить девять искусственных елок.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий информационного управления парламента.

Сообщается, что в этом году установят елки, которые были приобретены до 2018 года. Новых новогодних красавиц покупать не будут.

В административном здании Верховной Рады Украины планируется установить девять искусственных елок, приобретенных до 2018 года, - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что украшений для елок в этом году не закупали. Декорирование будут осуществлят технические работники парламента. Было решено не обращаться за помощью к профессиональным декораторам.

Напомним, перед Софией начался монтаж столичной елки. Елку торжественно зажгут 19 декабря.

 

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Теги: елка, Рада, украшения, Новый год
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    02.12.2019, 14:25
Оценка:  0
Путин_xyйло
Кто им сказал что они многоразовые?
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