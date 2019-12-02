В Кремле ответили на идею Зеленского поговорить о Крыме

В России рассказали, что думают о возможном привлечении США к теме Крыма.

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В Кремле считают невозможным обсуждение “темы Крыма“. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского создать трехстороннюю переговорную группу по Крыму с участием США, пишут российские СМИ.

Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях, - сказал Песков.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин всё-таки мог бы ответить на прямое предложение Зеленского о Крыме, Песков заявил:

Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе.

Напомним, сегодня появилась информация о намерении президента Зеленского поднять тему Крыма в ходе запланированного саммита в нормандском формате. Украинский лидер хочет создать трехстороннюю переговорную группу с привлечением США.

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