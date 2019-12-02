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В Кремле ответили на идею Зеленского поговорить о Крыме

Комментариев: 8
В России рассказали, что думают о возможном привлечении США к теме Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фейсбук Д.Пескова

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В Кремле считают невозможным обсуждение “темы Крыма“. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского создать трехстороннюю переговорную группу по Крыму с участием США, пишут российские СМИ.

Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях, - сказал Песков.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин всё-таки мог бы ответить на прямое предложение Зеленского о Крыме, Песков заявил:

Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе.

Напомним, сегодня появилась информация о намерении президента Зеленского поднять тему Крыма в ходе запланированного саммита в нормандском формате. Украинский лидер хочет создать трехстороннюю переговорную группу с привлечением США.

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Теги: Россия, Украина, Крым, Кремль, Зеленский, Песков, нормандский формат, США, Путин
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Комментариев (9)
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thebestdraw    02.12.2019, 14:32
Оценка:  +1
thebestdraw
если крым это украина, то какого фига всех гос.служащих заставляют писать объяснительные, если хочешь туда поехать....
Lyonya-Space    02.12.2019, 14:38
Оценка:  -3
Lyonya-Space
... ага, потом их зарезают и пьют кровь!
tulchanin    02.12.2019, 14:32
Оценка:  -2
tulchanin
Поднимать тему Крыма с Путиным бесполезно, ибо зачем это Путину ? Санкций то для РФ за Крым нет.
Санкции есть только для крымчан, через них и надо действовать. Заинтересовать чем-то крымчан, чтоб они уже начали подталкивать Путина к разговору, тогда может что-то и получится ...
trgvm1    02.12.2019, 14:30
Оценка:  +2
trgvm1
рассеяне сосните у нас
zheka-yakob    02.12.2019, 14:08
Оценка:  -5
zheka-yakob
Спасибо майдану за Крым ))))
Lyonya-Space    02.12.2019, 14:15
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Жужик, ты депил, или полудурок?
При чём тут майдан, если кремль годами готовился к этому, а овощь всячески помогал ему, точнее сдавал по-немогу Украину!
zheka-yakob    02.12.2019, 14:42
Оценка:  -2
zheka-yakob
ПНХ
Lyonya-Space    02.12.2019, 14:45
Оценка:  0
Lyonya-Space
Жужик, у тебя такой железо-бетонный аргумент...
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 14:06
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Эдак они скоро введут наказание за вообще разговоры о Крыме! )) Уже же есть в РФ наказание за проявление неуважения к власти!
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