В Кремле ответили на идею Зеленского поговорить о Крыме
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В Кремле считают невозможным обсуждение “темы Крыма“. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского создать трехстороннюю переговорную группу по Крыму с участием США, пишут российские СМИ.
Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях, - сказал Песков.
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Отвечая на вопрос журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин всё-таки мог бы ответить на прямое предложение Зеленского о Крыме, Песков заявил:
Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе.
Напомним, сегодня появилась информация о намерении президента Зеленского поднять тему Крыма в ходе запланированного саммита в нормандском формате. Украинский лидер хочет создать трехстороннюю переговорную группу с привлечением США.
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Санкции есть только для крымчан, через них и надо действовать. Заинтересовать чем-то крымчан, чтоб они уже начали подталкивать Путина к разговору, тогда может что-то и получится ...
При чём тут майдан, если кремль годами готовился к этому, а овощь всячески помогал ему, точнее сдавал по-немогу Украину!