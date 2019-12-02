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Под Киевом женщина пыталась убить соседку из-за 47 гривен

Комментариев: 1
Полицейские оперативно задержали нападавшую.
Преступница уже находится в СИЗО
Преступница уже находится в СИЗО
kv.npu.gov.ua

Полиция Киевской области задержала женщину, которая ограбила 82-летнюю пенсионерку на 47 гривен и продукты.

Об этом сообщает пресс-отдел Киевской области.

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Инцидент под Киевом произошел в селе Коржи. Женщина разбила оконное стекло, залезла в дом пожилой женщины и начала ее душить, требуя деньги. Затем нападающая унесла 47 гривен, продукты питания и исчезла в неизвестном направлении.

Преступницей оказалась 25-летняя жительница села Коржи. После задержания полицией, она во всем призналась. Как выяснилось, женщина была сильно пьяна и, чтобы чем-то “поживиться“, сознательно пошла грабить старушку. Полиция поместила задержанную в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, в мае 2018 под Одессой грабитель убил 94-летнего ветерана ради двух пиджаков.

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Теги: ограбление, Киевская область, соседка
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    02.12.2019, 14:30
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Наелась и напилась... и на ближайшие несколько лет обеспечила себя бесплатным жильём, работой и баланлой!
Рики    02.12.2019, 14:46
Оценка:  -1
Рики
Паразитирующая особь.
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