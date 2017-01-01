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В СНБО рассказали о кибератаках на сайт президента

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Секретарь СНБО заявил, что за кибератаками хакерских группировок, как правило, стоят враждебные спецслужбы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов
пресс-служба СНБО

В ноябре этого года спецслужбы заблокировали 11 кибератак на государственные информационные ресурсы, в частности, сайт Президента Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает в понедельник, 2 декабря, пресс-служба СНБО.

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"Мы находимся в постоянном режиме отражения кибератак. Все наши спецслужбы работают в чрезвычайно напряженном режиме", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что за кибератаками хакерских группировок, как правило, стоят враждебные спецслужбы, которые "вдохновляют и направляют их деятельность".

По словам Данилова, правительственной командой реагирования СЕRТ-UА в украинском государственном секторе в прошлом году было зафиксировано более шестисот, в этом году - более трехсот киберинцидентов, и осуществлено соответствующее реагирование.

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"В первом полугодии этого года СБУ и Госспецсвязь нейтрализовали мощные DDoS атаки на государственные информационные ресурсы, в частности, сайт ЦИК, сайт Президента Украины, только в ноябре были заблокированы 11 таких атак", - сказал он.

Секретарь СНБО Украины отметил, что сейчас Украина работает над формированием национальной системы кибербезопасности, в которой важную координирующую роль будет играть Национальный координационный центр кибербезопасности.

Напомним, в Украине вдвое выросла киберпреступность.

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Теги: СНБО, секретарь СНБО, кибератака
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