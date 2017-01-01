"Труба заржавела": В Раде выяснили, где ГБР нашло "тысячи успешных дел"

Глава ГБР "набивает" статистику ГБР за счет дел о "самоволке" в армии.

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66% дел, которые Государственное бюро расследований (ГБР) направляет в суд, касаются случаев оставления военнослужащими мест своей военной службы. Об этом сообщила народный депутат от фракции “Голос“ Александра Устинова со ссылкой на ответ, который она получила по своему запросу из ГБР.

По словам народной избранницы, ее заинтересовало, что это за “тысячи успешных дел“, о завершении расследований по которым рапортует глава ГБР Роман Труба.

Так вот оказывается, что 66% дел, которые довело до суда ГБР – это дела о “самовольном оставлении места службы“. Работают, так работают, ребят сажая за решетку за то, что военную часть оставил. Для этого точно нужно было такой новый мощный правоохранительный орган создать, - написала депутат.

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Устинова акцентировала внимание, что по “серьезным делам“ Бюро показывает гораздо более низкий уровень эффективности.

По “коррупционным“ статьям этот процент “успешности“ и переданных дел в суд не достигает не то, что даже 1%, а иногда и сотой процента, - отметила представительница “Голоса“.

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По мнению депутата, подобного рода “успехи“ ГБР должны получить соответствующую оценку от Верховной Рады.

Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом. Нам нужно новое руководство органа, которое будет заниматься реальными делами, а не набивать себе статистику. К сожалению, Труба, как видим, очень быстро заржавела, - написала Устинова.

Как выглядит статистика расследованных дел в ГБР Фейсбук Александры Устиновой

Напомним, Труба прокомментировал дело о Порошенко и Мальдивах. Глава ГБР заявил о ненадлежащей работе государственных органов.

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