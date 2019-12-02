Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков уверен, что сенсорная кнопка появится в Раде в следующем году

Комментариев: 2
Спикер рассказал, как идут дела с установлением сенсорной кнопки.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Фейсбук Д.Разумкова

Читай также: "Это только мечты": В Раде отреагировали на "выход областей" из Украины

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в 2020 году в парламенте заработает сенсорная кнопка для голосования депутатов. 

Об этом он отметил во время брифинга после Согласительного совета, передает УНН.

Сегодня Аппарат Верховной Рады прорабатывает этот вопрос (о сенсорной кнопке, - ред.), Ищем коллег которые бы возможности интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительное оборудование, которое бы все же смогло функционировать с тем оборудованием, которое есть сегодня. Потому что полная модернизация залы и этой системы достаточно дорогое событие, сегодня в бюджете таких денег нет, - сказал спикер.

Читай также: Разумков пояснил, почему в ОРДЛО легче получить паспорт РФ, чем Украины

Он также добавил, что вопрос будет решен с минимальными затратами. Между тем, если денег не хватит, Рада попросить правительство выделить дополнительное финансирование.

Разумков отметил, что они прикладывают максимум усилий для того, чтоб сенсорная кнопка заработала в 2020 году.

Напомним, Слуги не дали денег на сенсорную кнопку в Раде против кнопкодавства. Бюджет 2020 года не предусматривает трат на переоснащение рабочих мест нардепов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Разумков, сенсорная кнопка, Рада, парламент, кнопкодавство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
i-stas_111    02.12.2019, 16:16
Оценка:  0
i-stas_111
Можно просто поставить две кнопки на расстоянии вытянутой руки, без нажатия обеих, система не проголосует, в таком случае будет невозможно ещё нажать две кнопки соседа... Голосующий голосовать будет за себя двумя руками. Дешево и надежно...
Іван-Сірко    02.12.2019, 15:22
Оценка:  0
Іван-Сірко
Когда Баня прикажет, тогда и появится. А пока верить его Слугам, это себя неуважать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь