Разумков уверен, что сенсорная кнопка появится в Раде в следующем году

Спикер рассказал, как идут дела с установлением сенсорной кнопки.

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в 2020 году в парламенте заработает сенсорная кнопка для голосования депутатов.

Об этом он отметил во время брифинга после Согласительного совета, передает УНН.

Сегодня Аппарат Верховной Рады прорабатывает этот вопрос (о сенсорной кнопке, - ред.), Ищем коллег которые бы возможности интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительное оборудование, которое бы все же смогло функционировать с тем оборудованием, которое есть сегодня. Потому что полная модернизация залы и этой системы достаточно дорогое событие, сегодня в бюджете таких денег нет, - сказал спикер.

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Он также добавил, что вопрос будет решен с минимальными затратами. Между тем, если денег не хватит, Рада попросить правительство выделить дополнительное финансирование.

Разумков отметил, что они прикладывают максимум усилий для того, чтоб сенсорная кнопка заработала в 2020 году.

Напомним, Слуги не дали денег на сенсорную кнопку в Раде против кнопкодавства. Бюджет 2020 года не предусматривает трат на переоснащение рабочих мест нардепов.

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