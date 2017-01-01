"Облили бензином": Браконьеры во главе с женщиной напали на рыбоохранный патруль
На государственных инспекторов Киевского Рыбоохранного Патруля в воскресенье, 1 декабря, было совершено нападение. Об этом сообщает пресс-служба.
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В этот день патрульные обнаружили грубые нарушения промышленной ловли, а именно отсутствие ответственного за вылов и использование запрещенных сеток (ячейки 55 и 75 мм). Такие нарушения наказываются штрафами, изъятием вылова или лодки и т д.
"Нарушители поймали больше 151 кг рыбы. Из 40 сетей у браконьеров находилось 12 запрещенных. Сумма убытков составила больше 38 тысяч гривен" - говорится в сообщении.
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Для фиксации нарушений патрульные предложили нарушителям проследовать в село Сорокошичи. По пути на базу патруля на помощь нарушителям на лодке прибыла группа лиц, которой руководила женщина по имени Елена.
Елена в грубой форме попыталась повлиять на патрульных, угрожала им. Группа напала на патрульных, облила сотрудников и их лодку бензином - говорится в сообщении
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"Группа нападающих освободила задержанных. Также они угрожали патрульным холодным оружием и предприняли попытки утопить их лодку. После инспекторов принудительно транспортировали в село Страхолесье. По пути в село патрульные проинформировали руководство о ЧП, на берегу злоумышленников ждала полиция" - говорится в сообщении.
На сайте Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области опубликовали карту с полным списком мест, где действует запрет.
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