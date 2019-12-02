Герой погиб в феврале 2014 от пули снайпера.

Под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни

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Под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни

В одном из районных центров Киевской области городе Вышгород неизвестные надругались над могилой участника Революции Достоинства Владимира Мельничука, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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“Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом “Золотая звезда“ за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, служение украинскому народу во время Революции Достоинства. Также награжден медалью “За жертвенность и любовь к Украине“, - говорится в сообщении.

Мать погибшего героя Надежда Мельничук на своей странице в Facebook опубликовала фото, на которых видно разрытую могилу.

“Сегодня (2 декабря – ред.) на могиле сына. Дайте мне в руки автомат! Впервые прошу. И поверьте, у меня уже нет сил“, – написала женщина.

На опубликованных фото видно, что неизвестные разрыли землю на клумбе возле могилі и разбросали ее вокруг.

Полиция открыла уголовное производство по статье “за надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом погибшего“. Злоумышленникам грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или тюремное заключение на тот же срок.

Как сообщалось 26 ноября, на кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий.

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