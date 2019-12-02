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Под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни

Комментариев: 7
Герой погиб в феврале 2014 от пули снайпера.
Под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни
© facebook.com/Надія Мельнічук
Фото 1/8
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
  • Могилу героя раскопали
Под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни
Могилу героя раскопали
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В одном из районных центров Киевской области городе Вышгород неизвестные надругались над могилой участника Революции Достоинства Владимира Мельничука, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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“Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом “Золотая звезда“ за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, служение украинскому народу во время Революции Достоинства. Также награжден медалью “За жертвенность и любовь к Украине“, - говорится в сообщении.

Мать погибшего героя Надежда Мельничук на своей странице в Facebook опубликовала фото, на которых видно разрытую могилу.

“Сегодня (2 декабря – ред.) на могиле сына. Дайте мне в руки автомат! Впервые прошу. И поверьте, у меня уже нет сил“, – написала женщина.

На опубликованных фото видно, что неизвестные разрыли землю на клумбе возле могилі и разбросали ее вокруг.

Полиция открыла уголовное производство по статье “за надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом погибшего“. Злоумышленникам грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или тюремное заключение на тот же срок.

Как сообщалось 26 ноября, на кладбище под Винницей подросток разгромил два десятка надгробий.

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Теги: могила, кладбище, герой, вандалы, Киевская область
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Комментариев (7)
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Іван-Сірко    02.12.2019, 16:20
Оценка:  0
Іван-Сірко
У Кацапов нет ничего Святого
fkrfyfan    02.12.2019, 16:18
Оценка:  -1
fkrfyfan
Это ему спасибо за поросячью власть,Донбасс и Крым!
Іван-Сірко    02.12.2019, 16:18
Оценка:  -1
Іван-Сірко
Надо семьям погибших выставить щет Кацапстану за убийства.
Антибес    02.12.2019, 16:10
Оценка:  +4
Антибес
Точно от пули снайпера погиб?Может неудачно консервную банку открыл?Нет?А может был убит своим кентом в уличной драке?Тоже нет?А может бухой был,упал и разбил себе башку насмерть?Опять нет?Так что,это пэрэмога получается?)))))
Іван-Сірко    02.12.2019, 16:19
Оценка:  0
Іван-Сірко
Ты погибнешьь от дурости.
VSHIVANKA    02.12.2019, 15:51
Оценка:  +6
VSHIVANKA
А КАКОГО ИМЕННО " ГЕРОЯ " ?
ИХ ТАМ МНОГО БЫЛО....
КТО ПОД МАШИНУ ПОПАЛ , У КОГО АЛЛЕРГИЯ НА ЛИДОКАИН , КТО ПОВЕСИЛСЯ , КОГО МАШИНОЙ ЗАДАВИЛИ ПО ПЬЯНИ....
ХЭРОИФ КАК ГРЯЗИ......)))
Іван-Сірко    02.12.2019, 16:13
Оценка:  -3
Іван-Сірко
Твоя мама по-геройски обслуживала алкашей возле бара пршлой ночью. Она по-снайперски стреляли спермой себево рот. Незабудь напомнить своей сестре выйти на работу сегодня вечером.
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