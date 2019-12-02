Разумкова просят об отсрочке присяги Вятровича

В парламент подано соответствующее заявление.

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К главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову подано заявление с просьбой отменить на некоторое время процедуру депутатской присяги Владимира Вятровича, который заменил в парламенте Ирину Луценко после сложения ею мандата.

Об этом передает УНН, ссылаясь на истца по этому делу, адвоката Андрея Хилько.

Утром, я подал к председателю ВРУ господину Разумкову заявление с просьбой отсрочить процедуру приведения к присяге господина Вятровича, до окончательного решения суда по делу 9901/574/19. Поскольку признанию ЦИК избранием народным депутатом, предшествовало совершение уголовного преступления субъектом представления господина Вятровича, о чем знал лично нынешний председатель ЦИК господин Диденко, и генеральный прокурор Рябошапка, - заявил Хилько.

По словам юриста, уже завтра Разумков или самостоятельно примет решение по этому делу, или же поставит его на голосование.

Или проигнорирует указанные факты, - добавил истец.

Кроме того, Хилько отметил, что независимо от решения ВР и лично спикера Разумкова, все материалы “дела Вятровича” будут переданы на рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

Сегодня утром во время посещения Верховного Суда, секретарь судьи мне лично сообщил, что материалы “дела Вятровича” будут переданы завтра в ОАСК, - рассказал Хилько.

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Напомним, на регистрацию Вятровича нардепом подана апелляция в суд. В "Евросолидарности" уверены, что во фракции "Слуга народа" об этом знали и потому не дали ему возможность произнести присягу.

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