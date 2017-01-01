На Донеччине избили до полусмерти волонтера

Мужчине могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали. В полиции Бахмута сообщили, что открыто уголовное производство.

Читай также: "Пума" останется под арестом: Суд отклонил апелляцию ветерана АТО В Бахмуте Донецкой области напали на волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным. Об этом сообщили на страницах Facebook его родственники.

Потерпевший получил тяжелые травмы и находится в тяжелом состоянии. Ему сделали сложную операцию, он находится в коме. Еще предстоит длительное лечение и реабилитация, семья просит о помощи.

Читай также: "Бунт как в 2014-ом": В Николаеве депутаты сломали двери в сессионный зал облсовета "Артема неподалеку от дома нашли соседи. Состояние брата тяжелое, у него перелом свода черепа, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги "ДНР" и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения. А после освобождения Артем помогал в госпитале, перечистил, наверное, тонны картошки на пищеблоке, а я ходил плести сетки. Артем разговаривает только на украинском, как и я, и даже последний его пост — о родном языке", - написал брат пострадавшего Сергей Мирошниченко. "Артема неподалеку от дома нашли соседи. Состояние брата тяжелое, у него перелом свода черепа, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги "ДНР" и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения. А после освобождения Артем помогал в госпитале, перечистил, наверное, тонны картошки на пищеблоке, а я ходил плести сетки. Артем разговаривает только на украинском, как и я, и даже последний его пост — о родном языке", - написал брат пострадавшего Сергей Мирошниченко.

Он не исключает, что брату могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали. В полиции Бахмута сообщили, что открыто уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, подозреваемые задержаны.

Как сообщалось в ГБР объяснили волонтеру Марусе Зверобой ее статус в уголовном деле.