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На Донеччине избили до полусмерти волонтера

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Мужчине могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали. В полиции Бахмута сообщили, что открыто уголовное производство.
Мужчина находится в тяжелом состоянии
Мужчина находится в тяжелом состоянии
Корреспондент.net
 

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В Бахмуте Донецкой области напали на волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.

Об этом сообщили на страницах Facebook его родственники.

 
Потерпевший получил тяжелые травмы и находится в тяжелом состоянии. Ему сделали сложную операцию, он находится в коме. Еще предстоит длительное лечение и реабилитация, семья просит о помощи.
 

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"Артема неподалеку от дома нашли соседи. Состояние брата тяжелое, у него перелом свода черепа, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги "ДНР" и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения. А после освобождения Артем помогал в госпитале, перечистил, наверное, тонны картошки на пищеблоке, а я ходил плести сетки. Артем разговаривает только на украинском, как и я, и даже последний его пост — о родном языке", - написал брат пострадавшего Сергей Мирошниченко.
 
Он не исключает, что брату могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали. В полиции Бахмута сообщили, что открыто уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, подозреваемые задержаны.
 
Как сообщалось в ГБР объяснили волонтеру Марусе Зверобой ее статус в уголовном деле.
 

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Теги: Донецкая область, драка, нападение, волонтеры
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