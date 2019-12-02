Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрзализныця повысит цены на билеты

Комментариев: 1
Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно.
Повышения начнуться с 1 марта
Повышения начнуться с 1 марта
Оксана Рыжкова

Начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читай также: Поезд Укрзализныци "оккупировали" полчища тараканов

"Около 700 млн грн компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом цена на билеты будет расти незначительно и постепенно.

Как сообщалось 28 ноября, Укрзализныця назначила еще 13 поездов на Новый год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Укрзализныця, билеты, тарифы, подорожание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    02.12.2019, 16:08
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЗАЛИЗНЫЦЯ......))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь