Укрзализныця повысит цены на билеты

Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно.

Начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"Около 700 млн грн компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом цена на билеты будет расти незначительно и постепенно.

Как сообщалось 28 ноября, Укрзализныця назначила еще 13 поездов на Новый год.

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